Ecosse/Townsend : « La France sera l'une des plus grandes menaces »

Le 28 février prochain, le XV de France recevra l’Ecosse au Stade de France lors de la 3eme journée du Tournoi des 6 Nations. Nul ne sait si les Bleus auront brillé lors de leurs deux premiers matchs (en Italie et en Irlande), mais toujours est-il que le sélectionneur du XV du Chardon se méfie énormément des hommes de Fabien Galthié, comme il l’a confié en dévoilant son groupe de 35 joueurs retenue pour le Tournoi. « Les Français sont très forts. Nous les avons affrontés à deux reprises l'année dernière. Quand ils mettent en place un plan de jeu, ils sont difficiles à battre. Ils sont forts au pied et forts en défense. En ce qui concerne le secteur offensif, ils ont un certain flair. Grâce à leurs individualités, ils peuvent inscrire des essais venant de nulle part. C'est un groupe équilibré et jeune, qui devrait être à peu près le même pendant les cinq années à venir, voire plus. Ils sont plutôt en confiance, car ils ont gagné beaucoup de matchs l'année dernière. Et enfin, ils ont de la profondeur de banc, comme ils l'ont montré contre l'Angleterre et l'Italie en Coupe d'Automne des Nations. Donc je pense que le XV de France sera l'une des plus grandes menaces de ce Tournoi des 6 Nations. » A vérifier dans les prochaines semaines !



Le groupe l’Ecosse pour le Tournoi des 6 Nations 2021 :

Avants : Ewan Ashman, Simon Berghan, David Cherry, Alex Craig, Scott Cummings, Allan Dell, Matt Fagerson, Zander Fagerson, Gary Graham, Grant Gilchrist, Jonny Gray, Richie Gray, Oli Kebble, Willem Nel, Jamie Ritchie, Grant Stewart, Rory Sutherland, Blade Thomson, George Turner, Hamish Watson

Arrières : Darcy Graham, Chris Harris, Stuart Hogg (c), Huw Jones, Blair Kinghorn, James Lang, Sean Maitland, Byron McGuigan, Ali Price, Cameron Redpath, Finn Russell, Scott Steele, Duncan Taylor, Jaco van der Walt, Duhan van der Merwe