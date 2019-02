Ecosse: L'inexpérimenté Horne en 10 face aux Bleus

Confronté à une avalanche de blessures parmi ses cadres, tels que Stuart Hogg, Huw Jones ou encore le maître à jouer Finn Russell, victime d'une commotion avec son club du Racing 92 le week-end dernier, Greg Townsend, le sélectionneur de l'équipe d'Ecosse, a choisi notamment de confier en partie les clés du jeu et donc le n°10 à Peter Horne (29 ans, 39 sélections), le joueur de Glasgow, qui s'il évolue à ce poste avec sa province, qualifiée cette année pour les quarts de finale de la Champions Cup, tout comme Edimbourg, n'a pas la même expérience à l'ouverture avec sa sélection, où il a le plus souvent été utilisé en position de premier centre ; seulement 8 de ses 39 sélections ont été honorées en tant qu'ouvreur, dont 6 en tant que remplaçant ; ses 2 titularisations ne sont pas de grands souvenirs avec 2 défaites à la clé contre l'Italie (2015) et les Fidji (2017).

C'est à Blair Kinghorn (22 ans, 9 sél.), auteur d'un triplé en position d'ailier lors du match d'ouverture face à l'Italie (33-20), que reviendra la lourde mission de suppléer Hogg au poste d'arrière. Et Nick Grigg (26 ans, 6 sél.) honorera une 7e sélection au centre en lieu et place de Huw Jones ; enfin, pour ses débuts dans le Tournoi, Magnus Bradbury (23 ans, 4 sél.), titularisé au poste de flanker, voudra se montrer à la hauteur de Ryan Wilson, autre forfait.

Pour Greg Townsend, qui faisait partie de la dernière équipe écossaise victorieuse à Paris... en 1999 (36-22), "les Français seront certainement en colère après leur défaite à Twickenham."

Le XV du Chardon : Kinghorn - Seymour, Grigg, Johnson, Maitland - (o) Horne, (m) Laidlaw (Cap.) - Strauss, Ritchie, Bradbury - Gray, Gilchrist - Berghan, McInally, Dell.

Remplaçants : Brown, Allan, Fagerson, Toolis, Graham, Price, Hastings, Graham.

