Ecosse: Hogg forfait contre la France... et pour le Mondial ?

Le rugby écossais retient son souffle... Suspendu au bulletin de santé de son 'artiste' Stuart Hogg' (26 ans, 67 sélections), arrière du XV du Chardon sur le flanc, après qu'il a été victime d'un plaquage à retardement de la part de Peter O'Mahony lors de la dernière défaite concédée à Murrayfield face à l'Irlande (13-22). Une épaule en vrac, qui alarme les supporters, acquis à la perspective d'une absence face à la France, le samedi 23 février, et fait craindre déjà un forfait pour la fin de ce Tournoi des 6 Nations, selon la presse anglaise, qui en évoquant une possible opération du futur joueur d'Exeter - Hogg rejoindra les Chiefs la saison prochaine - laisse même entendre que le joueur pourrait devoir renoncer à sa participation à la prochaine Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre).

Un nouveau crève-coeur pour celui qu'une blessure avait déjà écarté de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Nouvelle-Zélande l'an passé. Même si son sélectionneur Greg Townsend, lui, déclare rester "très optimiste" quant au fait que Stuart Hogg puisse encore jouer un rôle dans ce Tournoi. Le joueur de Glasgow est d'ailleurs resté en sélection pour s'y soumettre mercredi à l'avis d'un spécialiste. Avec l'espoir de pouvoir rejouer lors des 2 dernières journées face au pays de Galles ou l'Angleterre. Townsend, qui ne décolère pas que le geste de O'Mahony soit resté impuni : "C'était clairement une pénalité et potentiellement plus encore parce qu'un joueur a plaqué un autre sans ballon et n'a pas utilisé ses bras pour plaquer", a-t-il juger.

