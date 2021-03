Ecosse : Haining remplace Fagerson dans le XV de départ contre la France, Wilson remplaçant

Haning titulaire, Wilson sur le banc



Matt Fagerson will miss Friday’s #GuinnessSixNations match against France through injury, with Ryan Wilson called into the Scotland squad as a replacement.

Edinburgh's Nick Haining starts at number 8, with Wilson in line to make his 50th appearance from the bench.



Le XV de départ de l’Ecosse face au XV de France

Contrairement à ce qu'il escomptait,, vendredi soir (21h00) au Stade de France lors de cette « finale » qui pourrait permettre aux Bleus de remporter leur premier Tournoi des 6 Nations depuis 2010, à condition de l'emporter, de surcroît avec le bonus offensif et par plus de 20 points d'écart.Le jeune troisième ligne de 22 ans et habituel titulaire du XV du Chardon (13 sélections) s'est blessé à une cheville à l'entraînement et a dû déclarer forfait à la veille des retrouvailles entre les deux équipes, un an après le succès de l'Ecosse face à la France (28-17), unique défaite des Bleus lors du Tournoi 2020. Pour remplacer Fagerson au coup d'envoi, Townsend n'a donc eu d'autre choix que de promouvoir l'un des joueurs qui devaient initialement se contenter d'un rôle de « finisseur » face au XV de France, pour reprendre un terme cher au sélectionneur français Fabien Galthié.Et c'est donc Nick Haining (30 ans, 7 sélections), qui aurait dû se contenter d'un rôle de remplaçant uniquement vendredi, qui débutera finalement en troisième ligne, aux côtés d'Hamish Watson et de Jamie Ritchie. « Nick a l'opportunité de montrer ses capacités dans ce qui sera un grand défi pour notre pack »A l'origine, l'expérimenté troisième ligne écossais aux 49 sélections, pas retenu, n'aurait même pas dû être du rendez-vous.« Compte tenu de son expérience et de sa forme cette saison, nous pensons que Ryan saisira l'opportunité de ce retour dans l'équipe », a déclaré jeudi Townsend a propos de celui qui a rejoint le groupe dans la journée après avoir été testé à deux reprises au Covid-19 au préalable. Deux tests qui se sont révélé négatifs.Hogg (cap) - Graham, Harris, Johnson, van der Merwe - (o) Russell, (m) Price - Watson, Haining, Ritchie - Gilchrist, Skinner - Z.Fagerson, Turner, SutherlandCherry, Kebble, Berghan, Craig, Wilson, Steele, Hastings, Jones