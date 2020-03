Ecosse - France maintenu pour le moment

Pour le moment, tout va bien… Alors que le match entre l’Irlande et l’Italie, prévu ce samedi pour le compte de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations, a été reporté à cause de l’épidémie de coronavirus qui touche notamment l’Italie, les deux autres rencontres prévues ce week-end restent pour l’instant maintenues. Le Comité du Tournoi des 6 Nations s’est réuni ce lundi et a décidé que les matchs Angleterre - Pays de Galles (samedi à 17h45) et Ecosse - France (dimanche à 16h00) n’avaient pas lieu d’être reportés, tant que les gouvernements des pays en question ne prenaient pas des mesures en ce sens. « La réunion d'aujourd'hui (lundi) porte sur l'évaluation des options. Il y aura d'importantes réunions des gouvernements dans divers pays au cours des prochains jours et nous devrons voir ce qu'il en ressort. Jusqu'ici, mis à part le match Irlande - Italie, tous les matchs sont maintenus, mais les gouvernements pourraient en décider autrement et nous devons nous préparer à toute éventualité », a fait savoir une porte-parole à L'Équipe. Affaire à suivre…