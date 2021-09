Champions Cup : Entrée des équipes d'Afrique du Sud en 2022-2023

La Champions Cup et la Challenge Cup vont bien s’émanciper du Vieux Continent. Alors que les principaux clubs du continent s’affrontent dans les deux compétitions organisées par l’ERC puis l’EPCR depuis 1995, la donne va bien changer dès la saison 2022-2023. Initialement prévue pour cette saison via la Challenge Cup, l’arrivée des équipes sud-africaines intégrées à l’United Rugby Championship a été retardée pour des raisons sanitaires mais également logistiques concernant les déplacements entre l’Afrique du Sud et l’Europe tout au long de la saison. Mais, selon les informations du magazine Midi Olympique, l’EPCR a récemment confirmé les détails de l’entrée des Bulls, des Sharks, des Lions et des Stormers dans ses deux compétitions. Ce qui imposera aux équipes européennes de traverser tout le continent africain pour se rendre à Pretoria, Durban, Johannesbourg et Le Cap afin d’y défier sur leur terrain ces quatre formations, qui seront alors réparties entre les deux compétitions.

Les Coupes d’Europe utilisées comme tête de pont ?

Toutefois, selon un haut dirigeant européen interrogé sous couvert d’anonymat par Midi Olympique, l’entrée de ces quatre formations sud-africaine dans la Champions Cup et la Challenge Cup ne serait que le premier pas d’un plan bien plus vaste. En effet, l’idée des patrons du rugby européen serait de faire une place au sein du Tournoi des 6 Nations à l’Afrique du Sud. « D’ici deux ou trois ans, l’Afrique du Sud rejoindra le Tournoi des 6 Nations, qui passera juste à une entité supplémentaire, assure ce dirigeant. L’idée sera ici de regrouper les trois plus gros marchés économiques mondiaux afin de générer plus d’argent qu’actuellement. » Dans un tel cas de figure et au vu de ses résultats depuis son entrée en 2000, l’Italie semble vouée à perdre sa place à la table des 6 Nations alors que de grandes réflexions sont en cours à World Rugby pour tenter d’harmoniser le calendrier international entre l’Hémisphère Nord et l’Hémisphère Sud afin de mettre en place de nouvelles compétitions telles une Coupe du Monde des clubs ou une Ligue Mondiale.