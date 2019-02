Brunel a aimé Ntamack à l'ouverture

Après ses débuts au centre contre les Gallois et les Anglais, Romain Ntamack débutait à l'ouverture samedi, au Stade de France, lors de la victoire des Bleus de Brunel sur l'Ecosse (27-10).

Interrogé sur la performance du jeune Toulousain (19 ans), le sélectionneur Jacques Brunel a exprimé durant sa conférence de presse toute sa satisfaction à son sujet : "Je trouve qu’elle était très satisfaisante, il a bien animé l’équipe, il a bien alterné et ce n’était pas facile, parce que cette équipe d’Ecosse nous a opposés beaucoup de résistance notamment sur le premier rideau. Les avants nous ont bien aidés, pour perturber cette défense avant de donner des ballons à la charnière, donc de ce point de vue-là, je trouve sa performance très satisfaisante." Et Brunel de saluer aussi l'entrée en jeu et le doublé (75, 80e) de Grégory Alldritt...

"Grégory, je le connais particulièrement (ils sont gersois l’un comme l’autre). Je connais ses qualités et il a montré beaucoup d’efficacité, il est rentré trois fois (en cours de jeu) et il a montré à chaque fois qu’il savait être performant. Donc c’est un garçon qui nous prouve qu’il a les moyens d’avoir un avenir très intéressant."