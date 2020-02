Bientôt un tournoi des 9 nations ? 

Les Bleus devront-ils bientôt se déplacer à 16800 km de la France afin de disputer un match du VI Nations ? La question risque de revenir souvent sur la table des instances du rugby européen ces prochaines années. En effet les Fidji viennent de s’ajouter à la liste des potentiels futurs participants du tournoi, au même titre que l’Afrique du Sud et que du Japon. Pas d’embouteillage prévu au niveau du calendrier

C’est samedi dernier lors du comité directeur de la FFR que Bernard Laporte a évoqué cette idée. Ces annonces ne sont pas officielles mais un voeu aurait été formulé par ces fédérations. Les équipes engagées respectivement en Rugby Champions Cup (Afrique du Sud) et en Pacific Nations Cup (Fidji et Japon) quant à elles ne devraient pas brusquer le calendrier si jamais elles venaient à rejoindre le tournoi. En effet comme expliqué par le directeur du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023, Claude Atcher : « Il n’y aura pas d’impact négatif sur les compétitions nationales. Les Six Nations disposent d’une fenêtre de sept semaines mais actuellement les sélections n’en utilisent que cinq. Du coup on n’aura pas à élargir la fenêtre internationale, et les clubs ne seront pas impactés".