Angleterre: Tournoi terminé pour M. Vunipola

Il n'y a pas eu de match dimanche, à Twickenham, entre l'Angleterre et la France (44-8), mais Mako Vunipola, lui, aura laissé sa cheville droite dans ce "crunch" à sens unique. C'est une grosse perte pour Eddie Jones et son équipe, tant le pilier des Saracens avait lancé son Tournoi des 6 Nations sur de grosses bases, notamment lors de la victoire inaugurale en Irlande (32-20) avec... 27 plaquages (un record pour un joueur anglais dans la compétition). Victime d'une distension des ligaments, le frère aîné de Billy sera au moins indisponible pour une durée de 10 semaines et doit donc renoncer à la fin de la compétition. Son sélectionneur le déplore, mais veut y voir une opportunité pour certains de s'aguerrir... "C'est évidemment embêtant de perdre Mako, car c'est un de nos joueurs les plus importants, mais c'est aussi une occasion pour notre équipe de progresser", assure le technicien australien.