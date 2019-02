Angleterre: Sans Ashton contre les Gallois

Eddie Jones, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre lancée vers un possible Grand Chelem, à condition de dominer le pays de Galles, la seule autre équipe invaincue de ce Tournoi des 6 Nations, a procédé à 2 changements contraints et forcés dans son quinze de départ pour aller défier le XV du Poireau samedi, à Cardiff (17h45). Le pilier Mako Vunipola, blessé à une cheville lors de la correction infligée à la France (44-8) et forfait pour la suite de la compétition, cède sa place à Ben Moon (29 ans, 5 sélections). Par ailleurs, Chris Ashton n'aura pas l'occasion d'enchaîner ; l'ailier anglais, après avoir gagné ses galons de titulaire contre les Bleus, doit également renoncer en raison d'un problème au mollet.

Jones n'a pas hésité à qualifier son prochain adversaire comme étant "la meilleure équipe galloise de tous les temps" et cet affrontement à venir comme "notre match le plus important". Le XV du Poireau, qui reste sur une série de 11 matches sans défaite et n'a besoin que d'une victoire pour battre son record historique, établi entre 1907 et 1910, reste en revanche sur 5 défaites de rang contre l'Angleterre dans le Tournoi ; son dernier succès en 2013 était une victoire sans appel (30-3).