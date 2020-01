Angleterre : Pas de 6 Nations pour Billy Vunipola ?

Si le XV de France a perdu Anthony Etrillard la semaine passée puis Dorian Aldegheri ce dimanche, l’Angleterre n’est peut-être pas en reste. Remplacé par Will Skelton après seulement cinq minutes de jeu lors de la victoire des Saracens face au Racing 92 ce dimanche en Champions Cup, le numéro 8 international anglais pourrait être sérieusement blessé et ne pas faire partie de la liste de joueurs communiquée ce lundi par le sélectionneur anglais Eddie Jones en vue du prochain Tournoi des 6 Nations.

McCall loin d’être optimiste pour B.Vunipola

A l’issue de la rencontre, le directeur du rugby des Saracens Mark McCall a fait un point sur la situation de son joueur. « Ils craignent que ce soit une fracture à un bras, a déclaré ce dernier dans des propos recueillis par la BBC. J’espère que ce n’est pas ça. Je ne pense pas que le diagnostic a encore été confirmé. » Une absence de Billy Vunipola pourrait rebattre les cartes et ouvrir la porte du XV de la Rose au troisième-ligne des Harlequins Alex Dombrandt, de son coéquipier chez les Saracens Ben Earl, du joueur d’Exeter Sam Simmonds ou bien de Ben Curry, qui évolue sous les couleurs des Sharks.