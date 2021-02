6 Nations : Les Bleus pulvérisent l'Italie dans le match d'ouverture !

Le bonus offensif en poche après... 49 minutes de jeu !

TOURNOI DES 6 NATIONS

Samedi 6 février 2021

France : 10-50

Dimanche 7 février 2021

1- France, 5 points

dans ce Tournoi des 6 Nations 2021 disputé dans ce contexte de crise sanitaire que l'on connaît. Comme il l'avait déjà fait lors de leur dernière confrontation face à l'Italie (36-5), au Stade de France,Cette fois,à leur victime annoncée. Redoutables d'efficacité, les hommes de Fabien Galthié ont profité des largesses de leurs adversaires en défense et des coups de pouce involontaires du traditionnel petit poucet de l'épreuve (28 défaites de rang dans l'épreuve, série en cours) pour faire le plein de confiance avant un test beaucoup plus sérieux, dans une semaine en Irlande. Sans pour autant encore dominer pleinement leur sujet, les deuxièmes de la dernière édition (à égalité avec l'Angleterre, titrée) avaient donné le ton dès la 6eme minute, avec le premier essai de cette partie, signé Dylan Cretin après un superbe numéro de Teddy Thomas à la relance. Le début d'un festival pour la meilleure attaque du Tournoi 2020, qui n'allait plus cesser d'augmenter son avance au tableau d'affichage en empilant les essais.Gaël Fickou, superbement servi par, a d'abord emboîté le pas de Cretin. Puis cela a été au tour d'Arthur Vincent, pour son premier essai en Bleu et là aussi suite à une merveille d'inspiration de Dupont (passe à l'aveugle), de montrer à son tour la voie. La domination du XV de France était sans appel, Dupont, venu lui aussi s'ajouter à la fête (le feu follet du Stade Toulousain a inscrit le 5eme essai des Bleus), et les siens sont montés en puissance au fil des minutes, et ce premier match a très vite tourné à la déculottée. La seconde mi-temps (et la promenade de santé des Tricolores) avait d'ailleurs à peine redémarré que les Français tenaient déjà leur bonus offensif, avec un 4eme essai, marqué par Brice Dulin, à la 49eme minute sur une action relayée par Gabin Villière qu'il avait lui-même initiée. Thomas a ensuite aplati lui aussi -- et la France, particulièrement glaciale de réalisme en contre-attaques, dépassé la barre des 50 points face à des Italiens complètement dépassés et très vite résignés, même si le dénomméen surprenant la défense française pour la première et seule fois du match, Ioanne ayant vu son essai de la 1ere mi-temps refusé. En Irlande, dimanche prochain, nul doute que le XV de France n'aura pas droit à pareille promenade. Mais il ne pouvait pas mieux préparer ce rendez-vous ô combien important (et périlleux) de Dublin.Italie -17h45 : Angleterre - Ecosse16h00 : pays de Galles - Irlande2- Angleterre, 0 point3- Irlande, 04- Ecosse, 05- Pays de Galles, 06- Italie, 0