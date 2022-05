6 Nations (F) : La Française Sansus élue meilleur joueuse

Sansus : "Une grande fierté"

Joli lot de consolation pour Laure Sansus (27 ans). Lourdement battue avec les Bleues par l'Angleterre (24-12) en "finale" du dernier Tournoi des 6 Nations féminin, le 30 avril dernier à Bayonne,, ont annoncé ce mardi les organisateurs de cette épreuve remportée par les Anglaises. Sansus succède au palmarès à deux joueuses du XV de la Rose Emily Scarratt et Poppy Cleall. Deux Anglaises figuraient d'ailleurs de nouveau parmi les quatre nommées issues d'un vote d'un jury de médias : Marlie Packer et Sarah Bern. Madoussou Fall, coéquipière de Sansus sous le maillot des Bleues, faisait elle aussi partie du quatuor retenu. Les fans avaient quatre jours (entre le 1er et le 4 mai) pour voter.La native de Toutens (Haute-Garonne) peut également se vanter d'avoir réussi le plus de passes décisives. Des performances qui lui ont permis de l'emporter avec 37% des suffrages."Même si c'est un titre individuel et ce n'est pas forcément ce qu'on cherche dans un sport collectif, c'est une grande fierté. C'est la récompense de tous les efforts que j'ai pu fournir pour arriver à ce moment. Je le dois vraiment à toute l'équipe parce que c'est elle qui m'a mis dans la facilité pour pouvoir faire des performances. Je suis content pour moi mais aussi et surtout pour elles parce que ça met aussi la France en lumière."