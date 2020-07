6 Nations : Enfin une date pour le dernier match du XV de France ?

L’imbroglio autour du calendrier international pour la fin de l’année 2020 serait-il en passe d’être réglé ? En tout cas, à l’occasion d’un déplacement en Corse ce samedi, le président de la Fédération Française de rugby Bernard Laporte a donné des indices assez clairs. Présent lors d’une conférence de presse aux côtés de Jean-Simon Savelli, président de la Ligue Corse de rugby, durant laquelle l’idée d’une délocalisation d’un match de Top 14 sur l’Ile de Beauté a été évoquée, le patron du rugby français a laissé entendre qu’une date a été trouvée pour la rencontre entre le XV de France et l’Irlande, comptant pour la cinquième et dernière journée du Tournoi des 6 Nations.

Laporte affirmatif mais World Rugby n’a encore rien confirmé

Lors de cette conférence de presse, le quotidien local Corse-Matin n’a pas hésité à demander à Bernard Laporte si le Tournoi des 6 Nations 2020, dont quatre rencontres restent à disputer, allait avoir une conclusion avant la fin de l’année, la réponse a été claire : « Oui, France-Irlande est annoncé pour le 31 octobre ». Une date qui entrerait dans le cadre, voulu par World Rugby, d’une tournée de novembre allongée sur une période se rapprochant des deux mois. Toutefois, la dernière réunion organisée par l’instance internationale avec les principales parties prenantes du rugby international n’a pas permis d’aboutir sur un accord total concernant le nombre de matchs disputés par les sélections nationales et si ces matchs entreraient dans une compétition exceptionnelle entre nations de l’Hémisphère Nord et deux nations invitées à cette occasion, qui pourraient être la Géorgie et les Fidji.