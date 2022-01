Milan a craqué. Ce lundi soir, pour le compte de la 22ème journée de Serie A, la formation entraînée par Stefano Pioli n'a pu enchaîner dans sa dynamique positive - 3 succès consécutif - en étant battue par La Spezia (1-2). Avec une formation offensive, et un Olivier Giroud sur le banc au coup d'envoi, le club lombard a bénéficié d'occasions nettes, notamment avec un tir hors-cadre de Zlatan Ibrahimovic suite à une action individuelle de grande classe menée par Saelemerkers (21ème). Un penalty a même été sifflé en faveur de l'AC Milan mais le tir de Theo Hernandez, trop croisé, a terminé sa course à côté du poteau (45ème).



Fort heureusement pour Milan, Rafael Leao, juste avant la mi-temps, a été plus adroit que ses coéquipiers en exécutant un lob parfait juste devant la surface de réparation (46ème). Devant à la pause, Milan est apparu plus fébrile lors du second acte, concédant une égalisation plutôt logique. Consécutivement à un centre de Verde, à ras de terre au point de penalty, Agudelo s'est montré plus prompt afin de reprendre le ballon pour l'envoyer dans les filets de Mike Maignan (64ème). Complètement apathique suite à cette égalisation, Milan a tenté de s'en remettre à l'entrée en jeu d'Olivier Giroud afin de forcer la décision (70ème). Toutefois, rien n'est allé dans le bon sens pour le Milan, qui a concédé plus d'occasions, étant sauvé par Mike Maignan à plusieurs reprises. Milan avait la possibilité de prendre provisoirement la tête du classement devant l'Inter Milan, et a raté une belle occasion, d'autant plus que Giyasi a donné la victoire à la formation de Thiago Motta sur la dernière action de la rencontre (95ème).