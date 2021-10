Si l’Inter Milan s’est incliné ce samedi, l’AC Milan a quitté la pelouse de San Siro avec un très grand sourire. Mais les joueurs de Stefano Pioli n’ont pas été à la fête devant leur public. Face à une équipe du Hellas Vérone invaincue depuis la prise de fonctions d’Igor Tudor, les Lombards ont comme été pris à froid dès la 7eme minute. Sur un dégagement loin d’être assuré de Franck Kessié, Miguel Veloso a remis le ballon dans la boîte. Le capitaine véronais a alors trouvé Gianluca Caprari dans le dos de la défense milanaise. D’une demi-volée du pied droit, l’attaquant italien n’a pas laissé la moindre chance à Ciprian Tatarusanu.

Les deux équipes ont alors rivalisé mais, après 20 minutes de jeu, le capitaine de l’AC Milan Alessio Romagnoli s’est mis à la faute dans un duel avec Nikola Kalinic. Après validation par le VAR, Antonin Barak est allé tromper l’ancien gardien du FC Nantes. Avec deux buts d’avance avant même la demi-heure de jeu face à une équipe milanaise pas dans son meilleur soir, le Hellas Vérone n’a tremblé que sur une frappe des 18 mètres d’Alexis Saelemaekers.

Giroud a réveillé l’AC Milan

Des Milanais qui ont aussi perdu Ante Rebic sur blessure dix minutes avant la pause, remplacé par l’ancien Lillois Rafael Leão. A l’issue d’une première mi-temps manquée, les joueurs de Stefano Pioli se devaient une réaction et cela est passé par deux changements supplémentaires, avec les rentrées de Samu Castillejo et Rade Krunic en lieu et place d’Alexis Saelemaekers et Daniel Maldini. Dès lors, les Lombards ont mis sous pression la défense de Vérone qui aura tenu autant qu’elle a pu avant de craquer peu avant l’heure de jeu face à Olivier Giroud. Le buteur international français est venu bonifier un centre de Rafael Leão pour tromper de la tête Lorenzo Montipo. Alors qu’Igor Tudor a fait rentrer du sang frais, l’AC Milan a maintenu le Hellas Vérone sous pression et l’égalisation a été manquée de peu par Rafael Leão à 20 minutes du terme de la rencontre, avec une frappe du pied droit qui a manqué de peu le cadre d’un Lorenzo Montipo battu. Ce n’était toutefois qu’un question de temps et c’est à un quart d’heure du terme que Franck Kessié a relancé définitivement le match.

Le cadeau de Günter

Le milieu ivoirien a transformé un penalty obtenu par Samu Castillejo sur une faute de Davide Faraoni, prenant à contrepied le gardien véronais. Alors que Stefano Pioli a lancé son joker nommé Zlatan Ibrahimovic, c’est un coup du sort qui a permis aux Milanais de passer devant au tableau d’affichage. Sur un centre venu de la droite et de Samu Castillejo, Koray Günter a manqué son intervention, son dégagement du pied droit allant directement dans son propre but. A partir de là, le Hellas Vérone s’est jeté à corps perdu dans la bataille mais Ciprian Tatarusanu a su garder sa cage inviolée alors que Zlatan Ibrahimovic s’est signalé par un retourné acrobatique sur lequel l’attaquant suédois a manqué de peu le ballon. A l’issue d’un match en deux temps, l’AC Milan signe une quatrième victoire de rang et prend provisoirement la première place pour un point devant le Napoli, qui reçoit le Torino ce dimanche. De son côté, le Hellas Vérone voit une série de quatre matchs sans défaite prendre fin pour une treizième place au classement avant les autres matchs de cette 8eme