L'équation était la suivante pour la Juventus au moment de défier Benevento. Si le champion d'Italie avait constaté un mieux manifeste lors du retour de Cristiano Ronaldo après sa guérison du Covid_19, le club piémontais allait-il accuser le coup en l'absence de la star portugaise, laissée au repos ce samedi soir ? Comme on pouvait le conjecturer au coup de sifflet initial, la présence ou l’absence de l'un des meilleurs joueurs au monde influe effectivement sur les performances de son équipe. Et sur ses résultats. La Vieille Dame avait pourtant bien entamé cette rencontre, avec un but d'Alvaro Morata dès la 21e minute. L'attaquant espagnol profitait d'une jolie transversale de Chiesa pour contrôler la balle à l'entrée de la surface, dribbler un défenseur adverse avant de décocher une frappe croisée du droit qui ne laissait aucune chance à Montipo. 5 minutes plus tard, un bel enroulé signé Dybala, qui avait beaucoup à prouver ce soir en l'absence de CR7, passait tout près du montant des locaux. Des locaux qui allaient néanmoins égaliser juste avant le repos. Alors que la défense des visiteurs avait toutes les peines du monde à se dégager, Letizia tentait une volée croisée du droit sur laquelle Szczesny était impuissant pour le 1-1. Le score au repos.

Alors que la Vieille Dame s'était faite surprendre après avoir dominé le premier acte, il était intéressant de voir comment les Piémontais allaient entamer le second. Et dès le retour des hostilités, Chiesa trouvait la tête d'Alvaro Morata dont la tentative passait à gauche des cages locales. Les Turinois allaient se montrer de moins en moins incisifs à mesure que les minutes passaient et le scénario consistant à voir le champion d'Italie lâcher de nouveaux points après l'avoir déjà fait à maintes reprises cette saison (en concédant des nuls face à l'AS Roma (2-2), Crotone (1-1), le Hellas Vérone (1-1) et la Lazio Rome (1-1)) prenait de l'ampleur. Les Turinois insistaient en fin de rencontre et ont bien failli prendre l'avantage à 5 minutes de la fin, quand le service de Bernardeschi en retrait voyait Kulusevski laisser passer le cuir pour une reprise rasante signée Dybala. Une action parfaite, si l'on exclut le superbe sauvetage de Montipo qui s'offrait une sublime parade à une main pour dégoûter les attaquants turinois. Arc-boutée devant son rectangle, l'équipe de Benevento allait résister jusqu'au bout et forcer la Juve à un nouveau partage de points (1-1). Décidément, sans Cr7, ce n'est pas la même mayonnaise.