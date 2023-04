L'objectif était clair pour les Milanais, se relancer après deux défaites successives en championnat. Mais surpris pas une Fiorentina sur une belle dynamique (0-1), l'Inter laisse à la Lazio de Rome la possibilité de conforter sa deuxième place en cas de victoire ce dimanche face à Monza (15h).

Cela faisait onze rencontres que l'Inter était invaincu contre la Fiorentina. Depuis le 22 avril 2017 et une victoire 5-4 au terme d'un match fou, la Viola n'avait pas réussi à trouver la faille. Arrivé ce dimanche avec la ferme intention de conjurer le sort, les hommes de Vicenzo Italiano ne comptaient pas faire perdurer cette statistique. Avec un but de la tête à la 53e minute de jeu, Giacomo Bonaventura permet à la Fio de repartir avec les trois points et d'enchaîner sur un huitième succès consécutif.

Pourtant, à la 48e minute de jeu, Romelu Lukaku avait la possibilité de mettre les siens à l'abri. Mais le Belge va complètement rater sa reprise alors qu'il se trouvait seul devant les cages.