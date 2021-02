L'AC Milan, après deux défaites, s'est relancée aux dépens de la Roma (1-2) dimanche soir au Stadio Olimpico, confortant sa deuxième place au classement à quatre points derrière l'Inter Milan. Dans un match intense et aux très nombreuses occasions entre deux équipes qui avaient pourtant joué jeudi en Ligue Europa, les Milanais ont ouvert la marque sur un penalty de Franck Kessié juste avant la pause (43e). La Roma est rapidement revenue sur une jolie frappe de Jordan Veretout (50e), pour le dixième but en Serie A du milieu français, mais a été punie sur l'une de ses nombreuses approximations défensives du soir: un mauvais dégagement du gardien giallosso Paul Lopez a été rapidement exploité par les Rossoneri et conclu par Ante Rebic (58e).

Zlatan Ibrahimovic était lui déjà sorti à ce moment-là du match, visiblement pas au mieux physiquement et remplacé à la 55e minute. Une sortie précoce pour la star suédoise à la veille d'une semaine particulière pour lui: toute la semaine, il sera en effet l'invité vedette du festival de chanson de San Remo, grand rendez-vous cathodique prisé des Italiens. Avec cette victoire Milan (52 pts) possède désormais six longueurs d'avance sur la Juventus, accrochée samedi par Vérone (1-1), et l'Atalanta Bergame, victorieuse la Sampdoria (2-0). La Roma est 5e à huit points des Rossoneri.