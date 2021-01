Il est décidément impossible de départager l'AS Rome et l'Inter Milan. Comme lors de leurs cinq derniers affrontements, les deux équipes se sont quittées sur un match nul ce dimanche (2-2), à l'occasion du choc de la dix-septième journée de Serie A. Au classement, Romains et Milanais restent collés les uns aux autres, respectivement à la deuxième et troisième place.

Auteurs d'un début de saison presque identique en termes de performances, la Roma et l'Inter savaient toute la difficulté qu'elles auraient à se départager. Mais puisqu'il fallait bien lancer les hostilités, ce sont les locaux qui s'y sont collés, avec l'ouverture du score signée Lorenzo Pellegrini (1-0, 17e). Trop lents à l'allumage, les Nerazzurri rejoignaient les vestiaires, logiquement menés.

Sûrement grondés et bousculés par Antonio Conte, Romelu Lukaku et consorts sont revenus sur le terrain avec de tout autres intentions. Percutants et bien plus vifs, les visiteurs ont égalisé sur un corner de Marcelo Brozovic, catapulté de la tête dans les filets adverses par Milan Skriniar (1-1, 56e). Dans la foulée, Brozovic, encore lui, a parfaitement lancé Achraf Hakimi pour le deuxième but milanais (1-2, 63e).

La Roma s'arrache

Euphoriques, les Milanais sont peu à peu redescendus de leur nuage et ont beaucoup plus souffert dans les dernières minutes du match, encaissant presque logiquement le but égalisateur de Gianluca Mancini (2-2, 86e). De quoi finalement permettre aux deux équipes de s'en sortir avec un petit point. Au classement, l'Inter (2e) compte trois unités de retard sur l'AC Milan, et trois de plus que l'AS Rome (3e).