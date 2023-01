La situation semble très tendue pour Nicolo Zaniolo du côté de l'AS Rome. Ainsi, le milieu offensif de 24 ans a été écarté par José Mourinho, son entraîneur au sein du club romain. L'attaquant n'est plus apparu en match depuis le 8 janvier dernier et une rencontre face à l'AC Milan. L'international italien, sous contrat jusqu'en 2024 avec la Roma, semble être dans une impasse et il vit des jours difficiles, d'autant qu'il a été menacé de mort comme relayé par des médias italiens. Tandis que Mourinho ne compte absolument plus sur lui, Zaniolo a demandé à quitter la Roma mais il a refusé une offre de Bournemouth (d'un montant de 30 millions d'euros).

"Zaniolo traître et merde sans honneur"

Les supporters romains ont donc décidé de s'en prendre au joueur au travers d'une banderole acide et sur laquelle on peut lire : "Zaniolo traître et merde sans honneur". Elle a été aperçue sur le pont de la Via degli Annibaldi, non loin du Colisée. Et d'après la Gazzetta Dello Sport et la Repubblica, une quinzaine de tifosi de la Roma se sont retrouvés devant le domicile du joueur dans la nuit de dimanche à lundi pour taguer des messages insultants. Avec également des menaces de mort dans le cas où il ne quitterait pas le club, Zaniolo semble être dans une situation très difficile et il va devoir étudier toutes les offres d'ici mardi soir, minuit.