La Juventus voulait profiter du match nul de l'Inter face à Cagliari plus tôt dans la journée (1-1), mais se frottait à une équipe de Naples jamais commode dans son antre de San Paolo. Un antre qui avait promis l'enfer à Maurizio Sarri, ancien coach des Partenopei. Des Partenopei tenaces face auxquels Ronaldo et consorts ont eu bien du mal à se créer des opportunités, notamment lors du premier acte. C'est même le Napolitain Callejon qui s'offrait la seule occasion notable des 45 premières minutes avec une tête peu puissante au quart d'heure de jeu.

Après le retour des vestiaires, Pjanic se blessait et était remplacé par Rabiot alors qu'un but de Ronaldo était refusé suite à un hors-jeu de Higuain au départ de l'action. Et Naples ouvrait le score à l'heure de jeu quand une frappe d'Insigne était repoussée par Szczesny. Zielinski, à l'affût, pouvait conclure. La Juve poussait alors, mais ne trouvait pas la clé face à une défense napolitaine bien organisée. Sans parler d'une attaque à l'affût avec un deuxième but signé Insigne en fin de rencontre d'une reprise de volée consécutive à un centre en retrait de Callejon. L'inévitable Ronaldo réduisait la marque après un service de Bentancur, mais la Juve ne reviendra pas. 2-1, score final. les Turinois peuvent s'en vouloir.