Exception faite du faux-pas concédé face à la Juventus (4-3), le SSC Naples réussit un début de saison prometteur en championnat, confirmé en milieu de semaine par une victoire (2-0) contre le Liverpool FC en Ligue des champions. Et ce dimanche, en match décalé de la 4e journée de Serie A, les Partenopei ont enregistré un nouveau succès, cette fois sur la pelouse de Lecce (1-4).

Fernando Llorente par deux fois, Lorenzo Insigne sur penalty, et Fabian Ruiz ont dessiné la large victoire napolitaine. De son côté, l'AS Rome a souffert pour décrocher les trois points à Bologne (1-2), Aleksandr Kolarov en début de second acte (49e), puis Edin Dzeko dans les derniers instants du match (90e+3), permettent aux Giallorossi d'enchaîner deux victoires de rang dans cette compétition, et de remonter à quatre longueurs du leader intériste au classement. Enfin, à noter que la Sampdoria de Gênes a décroché sa première victoire de la saison, face au Torino (1-0).