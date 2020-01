À ce rythme, Théo va bientôt devenir le plus célèbre des frères Hernandez. Très performant depuis l’entame de la saison sous ses nouvelles couleurs de l’AC Milan, le défenseur français a encore frappé ce dimanche lors de la rencontre des Rossonerri face à l’Udinese. Et de quelle manière ! Alors que le score était d’un but partout et que sa formation était chahutée, il a trouvé la faille sur une magnifique volée du gauche de l’extérieur (71eme). Une réalisation de toute beauté que ne renierait pas Marco Van Basten, l’ancien maitre des lieux.



Ce sixième but personnel de la saison aurait pu être celui de la victoire pour les Lombards. Malheureusement pour lui, l’équipe de Frioul a recollé au score à cinq minutes du terme par l’intermédiaire de Kevin Lasagna, buteur d’une jolie tête décroisée. Finalement, Milan est tout de même parvenu à remporter la mise grâce à une frappe croisée d’Ante Rebic à la toute dernière minute du temps additionnel.

Donnarumma et Milan ont eu très chaud



Milan peut s’estimer heureux de ce dénouement, car un nul n’aurait pas immérité au vu de tout ce que les visiteurs avaient montré dans cette partie. Ce sont d’ailleurs eux qui avaient scoré en premier dès la 6eme minute avec un but du Danois Jens Stryger Larsen, qui profitait d’une sortie catastrophique de Gianluigi Donnarumma. Puis, en seconde période et après que Milan a égalisé par Ante Rebic (48e), ils ont eu plusieurs occasions de reprendre l’avantage (Okaka 56e et Mandragora 57e). Donnarumma, bien remis de sa boulette, les a sorties miraculeusement. Des sauvetages qui ont pesé lourd lors du coup de sifflet final. Même si Zlatan Ibrahimovic est resté muet, avec notamment deux grosses tentatives gâchées (70e et 84e), l’équipe de Pioli a donc assuré le plein de points. Et ce succès est le troisième de rang pour les Rossonerri, toutes compétitions confondues.