L'AC Milan a fait un grand pas vers le titre de champion d'Italie en s'imposant 2 à 0 à domicile contre l'Atalanta Bergame, dimanche lors de la 37e et avant-dernière journée du Championnat. Les Milanais, qui ont marqué par leur attaquant portugais Rafael Leao (57e) et leur défenseur français Théo Hernandez au terme d'un exploit personnel (75e), comptent provisoirement cinq points d'avance (et un avantage à la différence particulière) sur leurs voisins de l'Inter (2e), champions en titre qui jouent en soirée à Cagliari (20h45).