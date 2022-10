L'Udinese, équipe surprise du début de saison en Italie, marque un peu le pas, battue pour la première fois de la saison à domicile face au Torino (2-1) dimanche lors de la 11e journée de la Serie A. L'équipe du Frioul, sur le podium début octobre, rentre peu à peu dans le rang après n'avoir pris que deux points lors de ses trois dernières sorties: elle est sixième du classement, à égalité de points avec la Lazio Rome (un match en moins) et l'Inter Milan, victorieuse samedi de la Fiorentina (4-3). À domicile, Udine a battu cette saison la Fiorentina, la Roma et l'Inter Milan et a accroché l'Atalanta Bergame. Mais son fief a une nouvelle fois cédé dimanche, quatre jours après la défaite contre Monza (2-3) en 16e de finale de Coupe d'Italie.

Les Grenats ont pris l'avantage grâce à une belle action collective conclue par Ola Aina (14e). Rejoints après une mauvaise relance dont a profité l'attaquant de l'Udinese Gerard Deulofeu (26e), les Turinois ont marqué le but décisif en seconde période sur un déboulé de l'ex-attaquant de Monaco Pietro Pellegri (69e), qui ouvre son compteur en championnat. Cette victoire fait du bien à l'équipe d'Ivan Juric qui n'avait pris qu'un point lors de ses cinq derniers matches. Ils remontent dans la première partie de tableau (9e) avant d'accueillir la semaine prochaine l'AC Milan.