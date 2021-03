L'Inter Milan savait que la Juventus Turin, contre la Lazio Rome (3-1), puis l'AC Milan, face à l'Hellas Vérone (0-2) avaient su faire le travail afin de mettre une pression importante sur les joueurs dirigés par Antonio Conte, avant l'affiche de ce lundi soir contre l'Atalanta Bergame. Dans une rencontre très tactique, et rare en occasions nettes de but, celui inscrit par Milan Skriniar, à la 54ème minute, pourrait coûter cher dans l'optique d'un éventuel titre de champion d'Italie. Consécutivement à un corner et un cafouillage dans la surface, le défenseur central a su être présent au point de penalty afin d'ouvrir le score.

Une Atalanta impuissante, l'Inter plus leader que jamais

Durant un temps fort étendu sur une petite dizaine de minutes, l'Inter aurait pu accroître son avance mais Romero s'est présenté devant Lukaku pour tacler le ballon avant que l'attaquant n'ait pu armer sa frappe dans un duel face à Sportiello (56ème). L'Atalanta, elle, s'est montrée impuissante pour générer des actions dangereuses en dépit d'une présence importante de joueurs devant le ballon et une possession large du cuir, hormis sur un tir de Duvan Zapata, hors-cadre (68ème).



Au classement, avec ce succès obtenu sur la plus petite marge, l'Inter Milan confirme donc son statut de leader après 26 matchs de Serie A. L'équipe d'Antonio Conte possède 6 points d'avance sur son dauphin, l'AC Milan, et 10 sur la Juventus Turin, située à la troisième position avec un match en moins.