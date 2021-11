L'Inter Milan s'est accrochée au duo de tête, Naples et l'AC Milan, en l'emportant à Venise (2-0) lors de la 14e journée du championnat italien, également marquée par la rechute de la Juventus contre l'Atalanta Bergame (1-0). Grâce à son quatrième succès en cinq matches, le champion en titre est à un point des Napolitains et des "rossoneri", qui joueront dimanche contre la Lazio Rome (20h45) et face à Sassuolo (15h00). Les hommes de Simone Inzaghi ont ponctué de la plus belle des manières une semaine au cours de laquelle ils ont obtenu leur qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions après avoir vaincu le Shakhtar Donetsk 2 à 0 mercredi.

L'international turc Hakan Çalhanoğlu, habituel régulateur du milieu de terrain intériste, s'est mué en buteur sur la pelouse vénitienne (33). C'est son quatrième but cette saison en championnat. L'international argentin Lautaro Martinez a conclu la belle soirée milanaise sur un pénalty marqué au crépuscule du match (90+6). Preuve également que les Intéristes peuvent trouver des alternatives à leur buteur le plus prolifique en élite italienne Edin Dzeko (7 buts en 13 matches), auteur d'un doublé en Ukraine, mais resté muet en Vénétie. Venise reste à la 15e place, six longueurs devant le Genoa (18e), première équipe dans la zone de relégation.