"Il n’est pas à 100%, mais il a un potentiel immense." Avant le match de clôture de la première journée de Serie A entre l’Inter et Lecce, Antonio Conte, le nouvel entraîneur milanais, avait dit tout le bien qu’il pensait de Romelu Lukaku, qui se réjouissait lui d’évoluer sous les ordres de celui qu’il qualifie de "meilleur entraîneur du monde."

Une association qui porte déjà ses fruits. Car pour la grande première à San Siro des deux hommes avec l’Inter, les Lombards se sont largement imposés face au promu (4-0), s’emparant du même coup, seuls, de la première place du classement, grâce notamment à un but de l’attaquant belge, qui a récupéré le numéro 9 d’un Mauro Icardi pas encore parti.

Un but de renard

Les Milanais, qui attendent encore Alexis Sanchez et Cristiano Biraghi, ont d’abord ouvert le score sur une splendide frappe en lucarne de Marcelo Brozovic (21e), avant de doubler rapidement la mise sur un numéro de soliste de Stefano Sensi (24e), lui aussi débarqué cet été. Lukaku, souvent recherché par ses coéquipiers, attendait lui l’heure de jeu pour marquer son premier but avec l’Inter, un but de renard après une frappe repoussée par le portier adverse (60e).

Chaudement acclamé par son nouveau public, à qui il a fait une révérence, l’ancien Mancunien, en position de hors-jeu, entraînait ensuite l’annulation d’un joli but de Matteo Politano (81e), alors que les visiteurs étaient réduits à dix depuis l’expulsion de Diego Farias (76e). Mais Antonio Candreva clôturait finalement la marque, là-aussi d’un tir, surpuissant, en dehors de la surface (84e). L’Inter de Conte, qui veut réduire l’écart cette saison avec le duo Juventus-Napoli, est bien lancé.



Le missile de plus de 30 mètres de Candreva :