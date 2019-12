En s’imposant facilement face à l’Udinese (3-1) grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin avait réussi son objectif : reprendre provisoirement la tête de la Serie A et mettre la pression sur l’Inter Milan en déplacement à Florence pour affronter la Fiorentina. De doutes, les Nerazzurri ont pensé ne pas en avoir longtemps. Grâce à un but rapide de Borja Valero (8eme) après un superbe crochet et une frappe premier poteau, les Intéristes ont rapidement fait la différence. De là à dire que la soirée a été une paisible promenade, ce n’est pas vraiment le cas. Malgré cette ouverture du score précoce de l'ancien de la Fio, l’Inter Milan n’a pas réussi à faire le break pour se mettre complètement à l’abri et est resté sur la pression de la Viola. Avec quatre défaites de suite, le club florentin reste un club malade mais a trouvé les ressources nécessaires pour s'offrir un point de prestige dans le temps additionnel. Suite au but de Dusan Vlahovic (95eme), les hommes d’Antonio Conte reprennent certes les commandes du championnat mais la Juventus est désormais revenue à hauteur (39 points) et la Lazio Rome qui jouera lundi à Cagliari peut revenir à trois points. Les Sardes ont l’occasion de remonter dans le Top 4 en cas de victoire puisque la Roma s’est provisoirement installée au pied du podium. La Louve a fait la différence en deuxième période sur la SPAL grâce à Pellegrini (53eme), Perotti (66eme) et Mkhitaryan (83eme) après avoir concédé l’ouverture du score de Petagna (44eme).