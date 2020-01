🥰 | LUKAKUUUUUUUUUUUUU!!!

Alors que la Juve a très bien commencé 2020 en s'offrant le scalp de Cagliari sur un triplé de Cristiano Ronaldo plus tôt dans la soirée,, Et ce sont les Interistes qui ont pris l'avantage dès le quart d'heure de jeu grâce à l'inévitable Lukaku. Le Diable Rouge belge profitait d'un appel de son compère d'attaque Lautaro Martinez pour avancer vers la surface et décocher une lourde frappe qui achevait sa course dans les filets du Napoli.. Mais les Partenopei réduisaient la marque peu avant le repos sur une belle action collective, quand le service en cloche de Zielinski parvenait à Callejon, qui remettait dans la surface où un Arkadiusz Milik à l'affût achevait l'action du pied gauche. La seconde période voyait la physionomie du match changer, avec un Inter désireux d'évoluer en contre. Un changement tactique qui réussissait aux Lombards, puisque Martinez triplait la mise à l'heure de jeu sur un extérieur du pied droit suite à une intervention manquée de Manolas. 3-1, ce sera le score final malgré un coup franc d'Insigne sur la transversale d'Handanovic à un quart d'heure de la fin. L'Inter revient au contact de la Juve à la faveur de ce succès probant.