L'AC Milan a rejoint Naples en tête provisoirement de la Serie A en dominant la Sampdoria (1-2) mais a souffert lors d'une seconde période disputée à dix après l'expulsion de Rafael Leao, samedi lors de la 6e journée. En infériorité numérique, les Rossoneri ont trouvé les ressources pour reprendre l'avantage 2-1 grâce un penalty obtenu et transformé par Olivier Giroud (67e), peu après avoir été rejoints sur une tête de Filip Djuricic (57e). Encore un but qui vaut de l'or pour Giroud, de nouveau titulaire en raison d'une gêne de Divock Origi, alors que Stefano Pioli aurait aimé faire souffler un peu le Français (3e but cette saison). Mais Rafael Leao, l'homme clé du derby gagné contré l'Inter (3-2) il y a une semaine, a lui aussi encore pesé sur ce match tendu à Gênes. L'accélération du Portugais côté gauche, poursuivi jusque dans la surface génoise après un relais avec Giroud, a été à l'origine de l'ouverture du score milanaise de Junior Messias (6e).

Mais c'est ensuite l'expulsion de Leao qui a changé le sens d'un match globalement en main pour les Milanais. Le Portugais a reçu dès la reprise un second avertissement pour avoir "shooté" dans le visage d'un adversaire en tentant un retourné acrobatique (47e). Sans Leao, qui manquera le choc la semaine prochaine contre Naples, Pioli a réorganisé son équipe en passant à cinq défenseurs. Malgré une grosse frayeur finale, avec un tir sur le poteau de Valerio Verre puis une reprise de Manolo Gabbiadini repoussé par Mike Maignan du... ventre (87e), Milan a préservé jusqu'au bout des huit minutes de temps additionnel son court avantage.