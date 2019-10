Serie A : Le coup de sang de Ribéry

La Fiorentina a perdu gros, dimanche, face à la Lazio Rome. Et pas seulement parce que les Florentins, invaincus depuis quatre matches, ont été crucifiés dans les ultimes minutes de la rencontre par Ciro Immobile, connaissant ainsi un brutal coup d’arrêt. Si la Viola peut être inquiète, c’est en raison du coup de sang de Franck Ribéry après le match qui pourrait lui valoir une longue suspension.

Pourtant décisif en première période grâce à un service en or délivré à Federico Chiesa (28e), l’attaquant italien permettant ainsi à la Fiorentina d’égaliser après l’ouverture du score quelques minutes plus tôt de Joaquin Correa (22e), le Français a complètement perdu ses nerfs en fin de match. Une première fois au moment de sa sortie, l’ancien Bavarois semblant très mal vivre son remplacement. Au point de vitupérer sur son banc auprès de ses partenaires, manifestant également son mécontentement à coups de grands gestes.

Ribéry risque une grosse suspension

Mais les vingt minutes passées sur le banc n’ont pas suffi à le calmer. Bien au contraire. La faute évidemment au scénario de la rencontre, le but vainqueur de Ciro Immobile semblant en outre entaché d’une faute de Jordan Lukaku. Et ce d’autant plus que les arbitres n’ont pas trouvé nécessaire de faire appel à la VAR.

Après le coup de sifflet final, le Boulonnais est en effet allé passer ses nerfs sur un arbitre-assistant, lui parlant vertement et n’hésitant pas à le bousculer à deux reprises. Et si un membre du staff de la Fiorentina est finalement parvenu à le calmer, Franck Ribéry risque désormais une très lourde suspension.