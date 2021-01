Leader de la Serie A avec trois points d'avance sur son rival et voisin de l'Inter, l'AC Milan recevait la Dea pour un choc comptant pour la 19e journée de Serie A. Le club lombard n'a plus battu la formation bergamasque à domicile depuis le 6 janvier 2014 avec un certain Kaka parmi les buteurs ! Il s'agissait donc pour Milan de rééquilibrer les comptes tout en gardant son avance au classement. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, les Rossoneri ont concédé l'ouverture du score à la 26e minute. Après un corner joué à plusieurs sur le flanc gauche, Gosens trouvait Romero pour une tête plongeante, qui battait un Donnarumma impuissant. La Dea se montrait encore menaçante à 5 minutes de la pause.

Tout partait d'un phase arrêtée. Une grosse frappe du gauche d'Illicic était boxée par Donnarumma. Dans la foulée, Djimsiti tentait un coup de crâne, mais le portier lombard s'emparait enfin du cuir. Zlatan Ibrahimovic, à deux réalisations d'atteindre la barre des 500 buts en club en carrière, était trop maladroit lors du premier acte. 0-1 à la pause pour une équipe de Bergame terriblement efficace et très bien organisée.

Dans un tel contexte, on imagine un discours musclé de la part de Pioli (ou même de Zlatan) au repos, mais si discours il y a eu, il a été ineffectif, puisque Milan concédait un second but en début de seconde période. Suite à un coup au visage signé Franck Kessié, Ilicic chutait dans la surface lombarde et l'Atalanta obtenait un penalty transformé dans la foulée par Ilicic lui-même pour le 2-0. Ilicic se jouait de Mateo Musacchio d'un passement de jambes, mais ne cadrait pas sa tentative. À 20 minutes de la fin, Milan se montrait dangereux, Cristian Romero devait intervenir devant Kessié puis se montrait vigilant devant la nouvelle recrue milanaise Mandzukic.

Mais c'est bien la Dea qui allait sceller le destin du match à un quart d'heure de son terme d'une frappe du gauche signée Zapata suite à un service de Romero. Asphyxié par son adversaire, le leader du championnat italien n'a jamais su déployer son football. Les Rossoneri s'inclinent 3-0 à domicile, mais ont pu constater que l'Inter a fait match nul 0-0 face à l'Udinese, ce samedi. Un petit lot de consolation, pour un petit Milan ce soir.