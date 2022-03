Il n'y avait guère de suspense pour l'issue finale de ce match des extrêmes. Encore fallait-il allier l'utile à l'agréable. L'Inter a réussi sa mission en signant une victoire éclatante contre la lanterne rouge Salernitana. Un succès 5 à 0 qui porte la signature de son duo d'attaque Lautaro Martinez - Edin Dzeko, association la plus prolifique de Serie A quand elle est dans ses meilleures dispositions.

L'Inter a régalé

Dans une rencontre dominée de la tête et des épaules par les Intéristes, l'attaquant argentin et son compère bosnien se sont occupés de tout, ou presque. Lautaro a signé un triplé en inscrivant les 3 premiers buts du match - deux du droit et un du gauche (22e, 40e, 56e). Dzeko a ensuite salé l'addition pour parachever le succès milanais avec deux buts de renard des surfaces en cinq minutes chrono (64e, 69e). Le score aurait pu être plus lourd si l'Inter n'avait pas manqué quelques opportunités franches, mais le contrat est rempli. Fort de ce succès, le champion d'Italie récupère provisoirement son fauteuil de leader devant Naples et l'AC Milan.