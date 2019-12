Rien ne va plus pour la Fiorentina. Privée de Franck Ribéry, opéré de la cheville, la Viola s’est lourdement inclinée, à domicile, face à la Roma (1-4), lors de la 17eme journée de Serie A. Le club de Florence n’a plus gagné le moindre match de championnat depuis près de deux mois, et un succès à Sassuolo (1-2). La Louve, elle, retrouve des couleurs. Avec ce succès, acquis grâce à des buts de Dzeko, Kolarov, Pellegrini et Zaniolo, les Romains consolident leur quatrième place au classement. La Fio est 14eme et menacée par Lecce, l’Udiniese ou encore la Sampdoria.