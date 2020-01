Si la Roma et la Lazio n'ont pas toujours nagé dans les mêmes eaux ces dernières années, ce derby opposait deux formations au coude à coude en Serie A. La Lazio, dans une forme étincelante, dispose d'un petit matelas de points d'avance sur une Roma calée au pied du podium. Mais un derby reste un derby. Dans ces oppositions-là, il n'y a plus de classement qui tienne. Les Giallorossi l'ont démontré en trouvant l'ouverture sur leur première tentative cadrée. Dzeko a profité d'une sortie manquée de Strakosha pour débloquer la situation de la tête (1-0, 26eme). Le buteur bosnien aurait même pu signer un doublé si Radu ne l'avait pas contré in extremis pour ce qui aurait pu (et dû) être le but du break (29eme).

La Roma a manqué le coche



Un petit tournant, forcément. Car la Lazio était encore en vie. Et elle l'a rappelé 5 petites minutes plus tard en remettant les pendules à l'heure sur un corner mal dégagé, Acerbi profitant à son tour d'une erreur de Lopez dans ce match où les gardiens n'étaient décidément pas à la fête (1-1, 34eme). Douchée, la Roma est repartie au combat. Et elle a été plus proche de remporter ce match que son adversaire. Avant la pause, Pellegrini a vu sa frappe sèche s'écraser sur le poteau (45eme), tandis que le jeune Kluivert a obtenu un penalty au retour des vestiaires - finalement annulé par la VAR (50eme). Toujours aussi opportuniste, Dzeko a bien failli avoir le dernier mot mais le goleador de la Roma a manqué la balle de match face à Strakosha - décisif sur ce dernier assaut (81eme). Les deux rivaux se sont neutralisés. Ce nul permet à la Lazio de garder ses distances sur son adversaire.