Après deux matchs nuls face au Genoa (3-3) et la Lazio (1-1), la Roma remporte sa première victoire de la saison ce dimanche lors de la troisième journée de Serie A face à Sassuolo (4-2). La Roma n’a pas traîné en menant 4-0 après seulement 33 minutes. Cristante (12e), Dzeko (20e), Mkhitaryan (22e), Kluivert (33e) sont les buteurs coté romain. Sassuolo a limité la casse grâce à un doublé de Berardi (53, 72e). Jordan Veretout a connu sa première titularisation. L’AS Roma remonte à la septième place avant de recevoir Basaksehir jeudi en Ligue Europa.

