Ce n'était plus arrivé depuis un soir de mai 2021, le 15 très exactement. A l'occasion de la 37e journée du dernier exercice, l'Inter Milan était allée s'incliner sur la pelouse de la Juventus d'un Cristiano Ronaldo buteur pour l'occasion (3-2). Depuis lors, le champion en titre n'avait plus connu les affres de la défaite en Serie A. Jusqu'à ce fameux samedi 16 octobre, et ce voyage fatal sur le terrain de la Lazio Rome (3-1, 10e journée).



Pourtant, tout avait bien commencé pour les hommes d'un Simone Inzaghi de retour dans le stade de son ancien club, quelques mois après avoir quitté le banc laziale. Suite à une faute très légère d'Elseid Hysaj sur Nicolo Barella, l'arbitre offrait un penaty aux Intéristes, transformé sans trembler par Ivan Perisic (0-1, 12e). Dominateurs, les visiteurs ont logiquement regagné les vestiaires avec ce but d'avance, avant que tout ne change en seconde période.

Pluie de cartons



Et c'est encore sur une histoire de penalty que le scénario a commencé à se modifier. Une main bien involontaire d'Alessandro Bastoni a ainsi permis à Ciro Immobile de ramener la Lazio à hauteur (1-1, 64e). Un quart d'heure plus tard, tout a finalement basculé en faveur des locaux sur un but de Felipe Anderson (2-1, 81e), entraînant par ailleurs une bousculade générale, les Milanais réclamant avant ce but que le ballon soit sorti tandis qu'un des leurs était au sol.



Pluie de cartons de part et d'autre (quatre jaunes), et une fin de match chaotique, ponctuée d'un troisième but romain inscrit de la tête et sur coup franc par Sergej Milinkovic-Savic (3-1, 90e+1). Grâce à ce précieux succès, la Lazio revient (5e) à trois unités de l'Inter (3e).