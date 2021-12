La Juventus n’avait pas le droit à l’erreur ce mardi lors de son duel contre Cagliari, 19eme au classement général. La hiérarchie a été finalement respectée avec un succès logique des Bianconeri (2-0). Une victoire acquise non sans peine, cela dit. Pour son ultime rendez-vous de l'année, l’équipe d’Allegri a attendu la fin de match pour pouvoir se mettre à l'abri. Moise Kean et Federico Bernardeschi ont signé les deux buts des locaux.



L’ancien attaquant du PSG a fait la différence en fin de première période. Après avoir trouvé le poteau en début de rencontre, il a ouvert le score à la 40eme en reprenant un service de Federico Bernardeschi. D'une tête décroisée et en pleine course, il a mis les siens sur la bonne voie. Passeur sur l'ouverture du score, Bernardeschi s'est transformé ensuite en buteur. A la 83eme, c'est lui qui a définitivement délivré les siens. D'un tir du gauche imparable, après une passe de Dejan Kulusevski, il a doublé la mise pour la Juve.

La Juventus réduit l’écart sur l’Atalanta



Privée de plusieurs éléments, car touchée fortement par le Covid-19, la Vieille Dame ne s’est pas montrée très à son avantage durant cette partie. Son jeu a été brouillon, et elle est donc longtemps restée à la merci d’un retour sarde. L’égalisation aurait d’ailleurs pu survenir à la 61eme si l’ancien Niçois Dalbert n’avait pas raté une occasion toute faite devant les buts. Ou un peu plus tard (69eme) si Wojciech Szczesny n’avait pas signé une énorme claquette sur une tête à bout portant de Joao Pedro. C'était d'ailleurs l'unique tentative cadrée des visiteurs de la soirée.



Au final, la Juventus a quand même rempli sa mission. C'est sa dixième victoire de la saison et elle lui permet de revenir à quatre points de l’Atalanta (4eme). Le club de Bergame se produisait également ce mardi soir mais n’a pas pu prendre le dessus sur Genoa (0-0). L’équipe turinoise se relance ainsi dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Pas de quoi pavoiser, mais Rabiot et ses coéquipiers peuvent quand même être très contents vu qu’ils reviennent de loin après un début de saison complètement raté.