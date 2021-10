Plusieurs chocs étaient au programme ce dimanche un peu partout en Europe. Chez nos voisins transalpins, un alléchant Derby d'Italia était au programme entre l'Inter Milan et la Juventus Turin. Et ce sont les Lombards qui ont pris l'ascendant dans ce choc de Serie A. Peu après le quart d'heure de jeu, l'Inter faisait enfin fructifier sa suprématie dans le jeu. Une grosse tentative d'Hakan Calhanoglu renvoyée par la transversale permettait à Edin Dzeko d'achever cette offensive victorieusement.

La Juventus, qui avait rapidement perdu Federico Bernardeschi, sorti sur blessure, avait encore du mal en seconde période. Et l'Inter, de son côté, était toujours aussi solidaire, alors qu'Edin Dzeko ne cadrait pas sa tête dans la surface turinoise à l'heure de jeu. Trois minutes plus tard, Ivan Perisic ouvrait son pied droit un peu trop à gauche de la surface piémontaise. La Juve s'offrait une opportunité par Paulo Dybala d'une belle frappe du pied gauche sur un coup franc que Samir Handanovic repoussait. En fin de match, l'Inter Milan attendait dans son camp pour tenter de faire le break en contre. Mais en fin de rencontre, l'arbitre sanctionnait un contact assez anodin entre Denzel Dumfries et Alex Sandro. Dybala se chargeait du penalty. 1-1, score final. L'Inter peut s'en vouloir face à une Juve très réaliste.