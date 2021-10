L'AC Milan peut remercier Olivier Giroud. Ce mardi soir, en match d'ouverture de la 10ème journée de Serie A face au Torino, le club lombard a su faire perdurer sa dynamique de succès sur le plan national avec une sixième victoire consécutive grâce à un but de l'attaquant français (14ème). Titularisé à la pointe de l'attaque par Stefano Pioli, le buteur âgé de 35 ans a affiché un réalisme froid devant le but adverse afin de propulser le ballon dévié de la tête par Krunic au fond des filets consécutivement à un corner de Tonali. Milan n'aura que peu brillé ce mardi sur le plan collectif, cédant la possession à son opposant lors du premier acte (53% pour le Torino), et ne parvenant pas à se créer des occasions.





Pression sur Naples, ovation pour Giroud



Remis du coronavirus, Theo Hernandez est entré en jeu à la reprise à la place de Pierre Kalulu mais le récent vainqueur de la Ligue des nations a connu une soirée sans trop d'éclairs, à l'image de son équipe qui a semblé à la peine sur le plan physique avec l'enchaînement des matchs de Ligue des Champions et de Serie A. Incapable de se mettre à l'abri, Milan a connu deux grosses sueurs froides suite aux occasions d'Andrea Belotti (53ème) et Sanabria (76ème) mais la maladresse du premier et l'arrêt de Tatarusanu sur le tir du second ont finalement su éviter le pire pour un AC Milan trop peu en rythme. Qu'importe si la performance n'a pas été de première catégorie ; dans l'attente de l'opposition entre Naples et Bologne, jeudi (20h45), le club lombard a gagné son cinquième match consécutif à San Siro et s'est hissé en tête de la Serie A avec 3 points de plus que l'équipe de Luciano Spalletti. Olivier Giroud, lui, a été ovationné lors de sa sortie à la 87ème minute pour laisser place à Zlatan Ibrahimovic.