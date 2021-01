Alors qu’ils restaient sur une bonne série de résultats, les Intéristes se sont pris les pieds dans le tapis lors de leur premier déplacement de l’année. De sortie chez la Sampdoria, 11e du classement, ils ont concédé un faux-pas inattendu (1-2). Leur deuxième de la saison et qui pourrait les reléguer à quatre points du leader milanais ce mercredi soir.

Les anciens de l'Inter étaient inspirés



Les Nerazzurri sont tombés et c’est la faute de leurs anciens représentants. De Claudio Ranieri d’abord, qui a mis en place un plan parfait pour contrecarrer celui d’Antonio Conte. Et aussi celles d’Antionio Candreva et Baldé Keita. Arrivé l’été dernier à Gênes, le duo était gonflé à bloc pour les retrouvailles. Chacun d’eux s’est offert une réalisation. L’international italien a été le premier à scorer en transformant un pénalty (23e), avant que le Sénégalais n’assure le break à la 38e d’une reprise du droit. Deux buts d’avance que les visiteurs n’ont pas pu remonter en dépit d'un sursaut patent au retour des vestiaires.



En deuxième période, Conte a procédé à cinq changements en espérant changer le cours des évènements. Mais, les incorporations de Lukaku, de Perisic, de Vidal et d’Eriksen n’ont rien donné. Les Lombards ont pu seulement réduire le score par le biais de Stefan De Vrij (61e). Alexis Sanchez (51e), Lautaro Martinez (55e) et Lukaku (71e) ont raté trois belles occasions, qu’ils ont amèrement regretté à la fin.