Troisième victoire de rang en Serie A pour l'AS Rome qui s'impose sur la pelouse de Frosinone (3-2), dans le cadre de la 25e journée du championnat italien.

Pourtant menés dès la 5e minute de jeu par le 19e du classement, du fait du but de Camillo Ciano, les Romains ont su rapidement réagir pour inscrire deux buts coup sur coup (30e et 31e), grâce à Edin Dzeko et Lorenzo Pellegrini. Et ils ont du remettre le couvert en seconde période puisque Frosinone a égalisé par Andrea Pinamonti (2-2), forçant Dzeko à sortir de sa boite une deuxième fois, dans les ultimes secondes du match (90e+5), pour offrir ce précieux succès aux Giallorossi (3-2).

Au classement, l'AS Rome (5e) recolle à un petit point de l'AC Milan (4e).