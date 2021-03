La Juventus, 3e avec 55 points et un match en moins au coup de sifflet initial, recevait Benevento ce dimanche pour le compte de la 28e journée de Serie A. À 10 longueurs de l'Inter (65 pts), la Vieille Dame pouvait provisoirement prendre place au 2e rang devant l'AC Milan, qui doit jouer sur le pré de la Fiorentina ce soir. L'enjeu était là donc, le jeu, un peu moins, comme on peut souvent le reprocher à l'escouade d'Andrea Pirlo cette saison. Solidaire et auteur d'un bon quadrillage en défense, Benevento a fait mieux que résister même si un but a été refusé à Cr7 sur hors-jeu suite à une volée dans la surface qui avait fait mouche lors du premier acte. Montipo, le portier des visiteurs, a lui sorti son costume de sauveur à plusieurs reprises face aux tentatives de Matthijs de Ligt de la tête suite à un corner ou encore sur une frappe du droit de Cr7 juste avant le repos. Le score était donc resté inaltéré à la pause (0-0).

Tout était donc encore à faire pour le champion en titre dans la seconde moitié du match. Et comme souvent quand la domination d'une équipe est infructueuse, l'adversaire s'enhardit. Ainsi, à 20 minutes du terme, l'équipe coachée par Filippo Inzaghi profitait d'une erreur d'Arthur avec une relance complètement ratée pour ouvrir le score par une frappe croisée gagnante signée Gaich. Le promu marquait sur sa seule occasion du match et la pression montait sur les locaux à mesure que les minutes filaient. Ronaldo prenait ses responsabilités avec deux grosses occasions coup sur coup à dix minutes du terme. Mais sa frappe dans un angle fermé était repoussée par Montipo en corner avant qu'une autre tentative du Portugais ne fuit le cadre (80e, 81e). Le match s'achevait sur ce score indigent de 1-0 pour pour Benevento et Inzaghi joue un très sale tour à Pirlo, qui est désormais sur un siège éjectable au mécanisme défectueux qui peut se déclencher à tout instant.