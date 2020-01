Toutes griffes dehors dès le coup de sifflet initial. La Vieille Dame prenait la Louve à la gorge dès la 3e minute. Paulo Dybala se chargeait d'un coup franc sur la gauche. Son ballon, dévié par Chris Smalling, trouvait Merih Demiral qui ouvrait le score avec de la réussite. À la dixième minute, les Turinois, soucieux de faire fructifier leur entame parfaite, obtenaient un penalty quand Jordan Veretout, sous pression, faisait faute sur Paulo Dybala dans la surface. La pression, Cristiano Ronaldo gère bien comme en attestait son plat du pied droit qui trompait Pau Lopez pour le 2-0.







Peu après l'heure de jeu, Alex Sandro repoussait de la main un ballon dans sa surface. L'arbitre accordait un penalty à la Roma après examen par le VAR. Et Diego Perotti ajustait Wojciech Szczesny pour permettre à la Louve de revenir dans la partie. Aleksandar Kolarov, lui, reprenait de la tête un centre signé Pellegrini à dix minutes du terme. Mais Szczesny était sur la trajectoire. Plus rien ne sera d'ailleurs marqué dans cette partie et la Juve enchaîne grâce à une entame parfaite. La Roma n'est pas parvenue à s'en remettre.