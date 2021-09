Cela n'a pas été simple mais l'essentiel est là. En s'imposant ce mardi soir sur la pelouse de la Fiorentina, l'Inter Milan a obtenu un second succès consécutif en Serie A et s'est hissé en tête du classement. Une victoire moins aisée que celle contre Bologne (6-1), mais une victoire quand même. L'Inter a dû faire face à une pression très intense en première période. La Viola de Vincenzo Italiano, cinquième au coup d'envoi, a multiplié les récupérations hautes et les occasions nettes devant le but gardé par Samir Handanovic. De façon logique, Sottil a ouvert le score à la 23ème minute suite à une passe décisive de Gonzalez. Plutôt entreprenante tout le long du premier acte, la Fiorentina n'a pu marquer qu'une seule fois pendant sa période de temps fort.

L'Inter leader provisoire de la Serie A





Fatalement, après la grosse dépense d’énergie de la première période, elle a baissé le pied en seconde. En trois minutes, l'Inter Milan a renversé la vapeur grâce à des réalisations de Darmian (52ème), et Dzeko (55ème). L'ancien attaquant de l'AS Rome a confirmé sa bonne intégration à l'Inter en inscrivant son 4ème but depuis l'entame de la saison en championnat. En fin de rencontre, Gonzalez a été expulsé après avoir perdu ses nerfs, laissant donc la Fiorentina en infériorité numérique. Une Viola qui a même concédé un troisième et dernier but, œuvre d'Ivan Perisic (87ème), qui a lui ouvert son compteur en Serie A cette saison. Dans l'attente des performances de Naples - face à la Sampdoria - et de l'AC Milan contre Venise, c'est bien l'Inter Milan qui occupe ce mardi soir le sommet du championnat d'Italie, avec un et trois points de plus que les deux formations citées.