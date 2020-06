C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Le Brésilien du Barça Arthur Melo s'est engagé à la Juventus Turin ce mardi contre la somme de 72 millions d'euros. L'ancien lyonnais Miralem Pjanic fait le chemin inverse. Les deux joueurs vont néanmoins finir la campagne 2019-2020 dans leurs clubs respectifs.

Estampillé "nouveau Xavi" par les médias espagnols, Arthur avait rejoint le Barça depuis le club brésilien de Gremio en 2018. Il a effectué en tout 72 apparitions pour le club Blaugrana, dont 28 dans toutes les compétitions cette saison, au cours desquelles il a marqué quatre buts. Ce départ ne devrait pas faire remonter la cote de popularité du président barcelonais Josep Maria Bartomeu, alors que le Barça déçoit depuis la reprise de la Liga (2 nuls lors des 3 derniers matches) après avoir laissé son rival du Real Madrid virer en tête du Championnat espagnol et prendre deux points d'avance. Le Barça défie l'Atlético Madrid, 3e, pour un choc très attendu mardi soir.

Le FC Barcelone a confirmé la signature de l'ancien lyonnais pour un montant qui pourrait atteindre 65 millions d'euros. Pjanic s'est engagé pour les quatre prochaines saisons et son contrat au Barça comprend une clause de libération culminant à 400 millions d'euros. À l'instar d'Arthur, Pjanic poursuivra la campagne actuelle dans son club.

