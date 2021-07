L'arrivée de José Mourinho à la tête de l'effectif romain semble ravir les supporters de la capitale italienne. A tel point que le tacticien lusitanien passé notamment par Chelsea, Tottenham et Manchester United, s'est vu être escorté depuis son avion jusqu'à son arrivée au centre d’entraînement de la Louve. Au programme : fumigènes, chants, foule en délire. Le Special One pourrait bientôt s’autoproclamer 'The Special Rock Star'.

Mourinho waving to the fans at Trigoria 👋pic.twitter.com/6OUyYq613h — Italian Football TV (@IFTVofficial) July 2, 2021

Un salaire à la hauteur de sa réputation

Pour son arrivée à l'AS Rome, Mourinho avait conclu de baisser son salaire qui avoisinait les 17,5 millions d'euros par an à Tottenham. Désormais, le Portugais touchera 7,5 millions d'euros net par saison à Rome, lui qui a signé un contrat sur trois ans portant jusqu’au 30 juin 2024. Mais ce n'est pas le seul salaire que percevra Mourinho cette année. Tottenham est contraint de lui verser le reste de son salaire prévu dans son précédent contrat qui le liait aux Londoniens jusqu'en 2023. L'homme percevra donc pas moins de 9 millions d’euros de la part des Spurs d’ici à 2023. Joli coup de poker.