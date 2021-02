Zlatan Ibrahimovic tacle sévèrement LeBron James

C'est une sortie qui ne devrait pas manquer de faire réagir. Interrogé par Discovery +, la star du Milan a lâché un gros tacle en direction de LeBron James, à qui il reproche de prendre la parole sur des sujets éloignés des terrains de basket.

"Je ne me mêle pas de politique. Si j’étais homme politique, je le ferais."

"J’adore LeBron James. Mais pour être honnête, je n’aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur métier. Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ton domaine. Moi je joue au foot parce que c’est là-dedans que je suis le meilleur. Je ne me mêle pas de politique. Si j’étais homme politique, je le ferais. C’est une erreur que font beaucoup de gens selon moi, quand ils deviennent célèbres et atteignent un certain statut. Abstenez-vous. Faites des choses là où vous êtes bons." Pas sûr que LeBron James soit du même avis...